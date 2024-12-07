مواعيد مباريات السبت 7 ديسمبر - الأهلي ضد أورلاندو..سيتي وريال مدريد وبرشلونة ورباعي محترف

تقام اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم 7 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي مواجهة مرتقبة ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بلاس، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست في الجولة 15 من المسابقة

بينما تأجلت مباراة ليفربول ضد غيفرتون بالجولة ذاتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلى مستوى المحترفين يلتقي آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش، بنظيره أوجسبورج ضمن مواجهات الجولة 13 من منافسات الدوري الألماني.

ويستضيف نيس االذي يضم محمد عبد المنعم، نظيره لوهافر ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوير الفرنسي.

ويصطدم نادي قطر بنظيره الريان في ظهور محتمل للثنائي المصري أحمد عبد القادر ومحمود حسن تريزيحيه ضمن الجولة 11 من الدوري القطري.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس × الأهلي - تقام المباراة في الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الجيش الملكي × ماميلودي صنداونز - تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 7.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس1.

مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست.. تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × برشلونة - الخامسة والربع مساءً - بي إن سبورت 3.

جيرونا × ريال مدريد - العاشرة مساءً - بي إن سبورت 1.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورات × أوجسبورج - الرابعة والنصف عصرًا - بي إن سبورت اكسترا 3.

الدوري الفرنسي

نيس × لوهافر - الثامنة مساءً - بي إن سبورت 2.

الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء × الجزيرة - الخامسة والنصف عصرًا.

الدوري القطري

نادي قطر × الريان - الرابعة والنصف عصرًا.