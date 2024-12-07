إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تأجيل مباراة ليفربول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المقرر أن يلعب ليفربول ضد إيفرتون اليوم السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيفرتون في بيان: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد اليوم في جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وأضاف "سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بموعد إعادة ترتيب المباراة في الوقت المناسب".

وأتم النادي الإنجليزي في يبانه"ستظل جميع التذاكر المشتراة للمباراة الأصلية صالحة للمباراة المعاد ترتيبها".

وكان نادي ليفربول قد حذر مشجعيه من حالة الطقس الصعبة قبل دربي ميرسيساد ضد إيفرتون واصدر بيانا حول ذلك مساء أمس الجمعة.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

يُنصح المشجعون الذين سيحضرون ديربي ميرسيسايد يوم السبت في جوديسون بارك بإتاحة وقت إضافي للسفر والبقاء في حالة تأهب لتحذيرات الطقس من مكتب الأرصاد الجوية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في ميرسيسايد تحذيرا من الرياح الشديدة اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش يوم السبت، مع احتمال هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلا في الساعة.

ومن المتوقع أن يظل التحذير من الرياح ساريا حتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد.

نظرا للتحذير الخاص بالطقس، يُنصح المشجعون بإتاحة وقت إضافي لرحلتهم واتخاذ المزيد من الحذر.

ويُنصح المشجعون أيضا بمراقبة إرشادات السفر والطقس في منطقتهم عن كثب للمساعدة في تخطيط السفر للمباراة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف تشيلسي وأرسنال صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.