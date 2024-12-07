إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأوقف إنتر ميلان تألق بارما أمام الكبار وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد جدا، بارما خسر ضد نابولي فقط خارج أرضه".

وأضاف "أخبرت ماركوس تورام في نهاية الشوط الأول بأن عليه التحرك من القائم القريب والهجوم على الآخر، فيديريكو ديماركو ونيكولو باريلا سجلان بطريقة رائعة".

وواصل "أشعر بالأسف لأن لاوتارو مارتينيز لم يسجل، لكن عليه مواصلة العمل بهذه الطريقة، ماتيو دارميان كان غاضبا بعد الهدف الذاتي لكنه الأقل ذنبا في هذا الهدف".

وشدد "باريلا في الموسم الماضي سجل وصنع أهداف أقل، لكن بالنسبة لي كان هذا أفضل موسم له على الإطلاق".

وتابع "رؤية إنتر في كأس العالم للأندية جعلتني أفكر في الرحلة التي قطعناها، أشعر بالرضا من المحتمل أن نحقق أداء جيدا".

وأنهى حديثه قائلا: "نابولي يلعب مباراة واحدة في الأسبوع؟ كل فريق يلعب في طريق خاص به، الاستعداد لمباراة واحدة في الأسبوع أفضل".

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 31 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد بارما عند النقطة 15 في المركز الـ11.

ويتواجد إنتر في المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية في أمريكا بتواجد كل من مونتيري المكسيكي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا الياباني.

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