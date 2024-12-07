رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

أندري فيلاش بواش

تحدث أندري فيلاش بواش رئيس نادي بورتو البرتغالي عن منافسيه في كأس العالم للأندية 2025 ومن بينهم الأهلي، وكشف الجوائز المالية المتوقعة للبطولة.

ويتواجد بورتو مع الأهلي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية والتي ستقام في يونيو من العام المقبل.

وقال رئيس بورتو البرتغالي خلال حدث كاسا دوس دراجوس: "في أغسطس الماضي حرص مسؤولو بالميراس على إرسال قميص تذكاري لكأس العالم للأندية احتفالا بالحدث القادم، ولم نكن نعرف أننا سنواجه بعضنا البعض، أنه أمر غريب، وبالطبع بسبب وجود مدرب برتغالي والذي إذا ظل مستمرا معهم سيجلب المزيد من الفخر البرتغالي".

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وأضاف عن الأهلي"الفرق المصرية دائما تنافسية وتلعب بتفاني وكثافة يصعب السيطرة عليها".

وأكمل "هنا أيضا إنتر ميامي بكل نجومه، مثل ميسي والأخرين".

وعن الجوائز المالية المنتظرة أجاب: "الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع فيفا على أفضل جوائز مالية للفرق الأوروبية، وستكون القيمة بين 16 لـ 20 مليون يورو، ثم سترتفع بناءً على نتائج الفرق في البطولة".

وأردف "فعليا نغيب عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهي قضية مهمة، وسعداء للغاية لتواجدنا في هذه البطولة، والتي فاز بها بورتو مرتين تحت مسمى كأس إنتركونتيننتال".

وأتم "بالمشاركة في النسخة الأولى من هذه النسخة يجعلنا فخورين وسعداء للغاية بالشرف الذي نحظى به في هذه المسابقة".

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

النادي الأهلي الذي تواجد في التصنيف الثالث، تواجد في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي من التصنيف الأول والمتواجد بصفته بطل كوبا ليبرتادورس 2021.

ومن التصنيف الثاني وقع بورتو في المجموعة، بعد تأهله ضمن فرق التصنيف الأوروبي.

وأخيرا تواجد من التصنيف الرابع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بعد فوزه بدرع المشجعين كأكثر الفرق جمعا للنقاط في الدوري الأمريكي قبل المراحل النهائية، ليتأهل عن البلد المضيف.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

جدول مباريات الأهلي

الأهلي × إنتر ميامي

15 يونيو - ملعب هارد روك

الأهلي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

الأهلي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

طريق البطولة

متصدر المجموعة الأولى سيلتقي في دور الـ 16 مع ثاني المجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

المتأهل من هذه المواجهة سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من أول المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي) وثاني المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي - تشيلسي - ليون المكسيكي - الترجي التونسي)

أما وصيف المجموعة الأولى فيتأهل إلى دور الـ 16 لملاقاة متصدر المجموعة الثانية (باريس - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل).

والفائز من هذه المواجهة يلتقي في ربع النهائي مع أول المجموعة الرابعة (فلامنجو - تشيلسي - ليون - الترجي) وثاني المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز - بنفيكا - أوكلاند)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

الأهلي بورتو كأس العالم للأندية أندري فيلاش بواش
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