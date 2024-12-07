مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

تحدث كريستيان فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ بشكل مقتضب للغاية بشأن مفاوضات تجديد عقد ألفونسو ديفيز لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي نادي بداية من شهر يناير المقبل والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وقال فرونيد لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "تجديد عقد ألفونسو ديفيز؟ نشعر بإيجابية حول هذا الأمر بشكل عام".

أخبار متعلقة:
سجل 2 من 7.. مرموش يقود فرانكفورت لمطاردة بايرن ميونيخ على الصدارة الطرد الأول بعد 923 مباراة.. ألونسو يقود ليفركوزن للإطاحة بـ بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا مؤتمر لويس إنريكي: بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبهنا في أوروبا رغم إصابة الهداف.. رأسية موسيالا تنقذ بايرن ميونيخ أمام دورتموند

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال نيدال هوسيه وكيل ديفيز في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت في وقت سابق: "ديفيز لم يتمم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن، لديه العديد من الخيارات".

وواصل "البقاء في بايرن ميونيخ هو خيار أيضا وأي معلومات أخرى هي غير حقيقية".

وبحسب موقع ريليفو أيضا فإن تطوير مركز الظهير من أهم أهداف ريال مدريد في صيف 2025، بالتعاقد مع ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن، وألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الأيسر.

ولا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو، ودافيد ألابا القريب من العودة.

ولعب ديفيز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 19 مباراة في جميع البطولات وصنع 3 أهداف ولم يسجل مطلقا.

ريال مدريد بايرن ميونيخ الدوري الألماني الدوري الإسباني ألفونسو ديفيز
نرشح لكم
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان إنتر يوقف تألق بارما أمام الكبار ويفوز بثلاثية بيان من ليفربول يحذر المشجعين من حالة الطقس قبل دربي ميرسيسايد الخليفي يتحدث عن إمكانية ضم صلاح إلى باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو 4 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها 6 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز 6 ساعة | الكرة الأوروبية
أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا 7 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو 7 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية