مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز

تحدث كريستيان فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ بشكل مقتضب للغاية بشأن مفاوضات تجديد عقد ألفونسو ديفيز لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي نادي بداية من شهر يناير المقبل والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وقال فرونيد لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "تجديد عقد ألفونسو ديفيز؟ نشعر بإيجابية حول هذا الأمر بشكل عام".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال نيدال هوسيه وكيل ديفيز في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت في وقت سابق: "ديفيز لم يتمم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن، لديه العديد من الخيارات".

وواصل "البقاء في بايرن ميونيخ هو خيار أيضا وأي معلومات أخرى هي غير حقيقية".

وبحسب موقع ريليفو أيضا فإن تطوير مركز الظهير من أهم أهداف ريال مدريد في صيف 2025، بالتعاقد مع ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن، وألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الأيسر.

ولا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو، ودافيد ألابا القريب من العودة.

ولعب ديفيز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 19 مباراة في جميع البطولات وصنع 3 أهداف ولم يسجل مطلقا.