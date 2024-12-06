أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا

يواصل أتالانتا تحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 من الدوري.

وسجل تشارليس دي كيتيلاري وأديمولا لوكمان ثنائية أتالانتا، بينما أحرز ألفارو موراتا هدف ميلان الوحيد.

وللمباراة التاسعة على التوالي يواصل أتالانتا الفوز في بطولة الدوري.

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ويعتبر ميلان للمباراة الرابعة على التوالي ضد اتالانتا لا يحقق الفوز، إذ خسر في 3 وتعادل مرة.

وتعرض كريستيان بوليسيتش لإصابة في الدقيقة 38 أجبرت باولو فونسيكا مدرب الفريق لاستبداله ودخول روبن لوفتس تشيك.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 34 في صدارة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت حتى الآن.

بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة 22 في المركز السابع ولدى ميلان مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

أحداث المباراة

كاد بوليسيتش أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا تصدى لها في الدقيقة الأولى.

وسجل موراتا الهدف الأول لميلان في الدقيقة 6 لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وافتتح دي كيتيلاري لاعب ميلان السابق لصالح فريقه الحالي بعد قفزة رائعة ثم سدد رأسية في المرمى في الدقيقة 12.

وتعادل موراتا لميلان بعد تسديدة في المرمى عقب عرضية من رافاييل لياو في الدقيقة 22.

وانخفض إيقاع المباراة في الشوط الثاني حتى خطف أتالانتا الفوز في الدقيقة 87 عن طريق لوكمان من رأسية بعد صناعة من سعيد كولاسيناتش.

وتحصل أتالانتا على نقاط المباراة بشكل كامل رغم إيقاف جيانبييرو جاسبريني مدرب الفريق.

الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا لوكمان
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