كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

بعثة باتشوكا

وصلت بعثة باتشوكا المكسيكي إلى الدوحة عاصمة قطر استعدادا للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.

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وسيكون الفائز من كأس التحدي على موعد مع لقاء ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

وتضم بعثة باتشوكا 26 لاعبا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جيليرمو ألمادا، والمهاجم الفنزويلي سولمون روندون والجناح المغربي أسامة إدريسي.

واحتل باتشوكا المركز السادس عشر في مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي بعدما اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط من 17 مباراة.

وسيبدأ باتشوكا النصف الثاني من الموسم والمعروف باسم مرحلة كلاوسورا في يناير 2025.

باتشوكا كأس إنتركونتيننتال بعثة باتشوكا في قطر
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