كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو

وصلت بعثة باتشوكا المكسيكي إلى الدوحة عاصمة قطر استعدادا للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.

نادي باتشوكا المكسيكي يصل إلى الدوحة! كأس القارات للأندية 2024 ينطلق الأسبوع المقبل! جمهور النادي الأقدم في المكسيك على موعد مع أجواء من المتعة والحماس! استعدوا! 🚀 🇲🇽@Tuzos is here in Doha! The #FIFAIntercontinentalCup2024 is about to get real! Game on, Pachuca fans!🚀 pic.twitter.com/RnAAuZmxzm — Qatar 2024 (@FICQatar) December 6, 2024

وسيكون الفائز من كأس التحدي على موعد مع لقاء ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

وتضم بعثة باتشوكا 26 لاعبا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جيليرمو ألمادا، والمهاجم الفنزويلي سولمون روندون والجناح المغربي أسامة إدريسي.

📋 | Ellos son los 26 Tuzos que representarán a la Bella Airosa y al futbol mexicano en la Copa Intercontinental: 🌪️¡VAMOS EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA!🌪️#PachucaParaElMundo🤍💙 https://t.co/l5pWzRKonO pic.twitter.com/NhawjXlUvI — Club Pachuca (@Tuzos) December 6, 2024

واحتل باتشوكا المركز السادس عشر في مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي بعدما اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط من 17 مباراة.

وسيبدأ باتشوكا النصف الثاني من الموسم والمعروف باسم مرحلة كلاوسورا في يناير 2025.