مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

شدد لوران بلان المدير الفني لـ اتحاد جدة على دراسته لفريق النصر قبل اللقاء الذي انتهى بانتصاره بنتيجة 2-1.

وحقق اتحاد جدة الفوز بنتيجة 2-1 على النصر في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي.

وقال بلان في المؤتمر الصحفي: "شاهدت مباريات كثيرة للنصر، واستوعبت طريقته في الاستحواذ على اللعب، لذا فكرت بعد نهاية الشوط الأول إجراء تغيير في الفريق حتى لا نفقد السيطرة، وقررت الاعتماد على المرتدات".

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وأضاف "لعبنا مباراة رائعة، كلا الفريقين كانا رائعين على المستوى الفني والبدني، حتى الخصم كان جيدا".

وتابع "لم أكن سعيدا لأنني كنت أود السيطرة من البداية، ولكن لم يكن يومنا لذلك قررت اللعب على المرتدات، ولكن شكل الفريق لا يعجبني رغم الانتصار".

وأتم "مشروع الاتحاد بدأ هذا الموسم، وعندما وصلنا أنا والجهاز الفني عقدنا اجتماعات عديدة مع الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، فالأهم إدارة جميع العناصر".

وأصبح الاتحاد أكثر فريق في تاريخ الدوري السعودي يحقق نقاط في أول 13 جولة من المسابقة برصيد 36 من 39.

وبات النمور أصحاب أطول سلسلة انتصارات متتالية حاليا برصيد 11 فوزا.

فيما تعرض النصر للخسارة الثانية في الموسم وتراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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