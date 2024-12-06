مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات

رد نوني مادويكي لاعب تشيلسي على انتقادات مدربه إنزو ماريسكا.

وقال اللاعب الإنجليزي لصحيفة ذا إيفينينج ستاندرد: "انتقادات إنزو ماريسكا لي؟ ماريسكا صادق ويقول الحقيقة، هو رجل يمكنك الوثوق به، هذا كل ما تريده من المدرب".

وأتم "إنه مدرب صريح وعادل مع الجميع، هذا ما يحتاجه نادي كبير مثل تشيلسي".

وتحدث المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة توتنام قائلا: "انتقدت نوني مادويكي بشأن مستواه في التدريب لأنه يتراجع قليلا في بعض الأحيان ولأنني أريد الأفضل منه، لذلك يجب أن أضغط عليه، من الخطأ أن أتركه يسترخي قليلا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 7 نقاط، ويتساوى مع أرسنال صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي توتنام في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.