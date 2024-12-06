انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتالانتا ضد ميلان في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 87: جوووووووووول أديمولا لوكمان من رأسية بعد صناعة من سعيد كولاسيناتش
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 38: خروج كريستيان بوليزيتش ودخول لوفتس تشيك.
ق 35: تسديدة أرضية من ماريو بازاليتش من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايك مينيان.
ق 22: جووووووووول موراتا بعد تسديدة في المرمى عقب عرضية من رافاييل لياو.
ق 12: جوووووووووول تشارليس دي كيتيلاري
ق 6: هدف غير محتسب عن طريق ألفارو موراتا بداعي التسلل.
ق 1: كريستيان بوليسيتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا تصدى لها.
بداية المباراة
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