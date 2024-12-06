انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتالانتا ضد ميلان في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 87: جوووووووووول أديمولا لوكمان من رأسية بعد صناعة من سعيد كولاسيناتش

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 38: خروج كريستيان بوليزيتش ودخول لوفتس تشيك.

ق 35: تسديدة أرضية من ماريو بازاليتش من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايك مينيان.

ق 22: جووووووووول موراتا بعد تسديدة في المرمى عقب عرضية من رافاييل لياو.

ق 12: جوووووووووول تشارليس دي كيتيلاري

ق 6: هدف غير محتسب عن طريق ألفارو موراتا بداعي التسلل.

ق 1: كريستيان بوليسيتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا تصدى لها.

بداية المباراة