انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

ميلان - أتالانتا - ألفارو موراتا - رافاييل لياو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتالانتا ضد ميلان في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------

أخبار متعلقة:
ميلان يصدر قميصا خاصا في ذكرى تأسيسه الـ 125 ميلان يكتسح ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا ميلان ينتصر على إمبولي بثلاثية رغم انعدام الرؤية أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان

انتهت

ق 87: جوووووووووول أديمولا لوكمان من رأسية بعد صناعة من سعيد كولاسيناتش

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 38: خروج كريستيان بوليزيتش ودخول لوفتس تشيك.

ق 35: تسديدة أرضية من ماريو بازاليتش من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايك مينيان.

ق 22: جووووووووول موراتا بعد تسديدة في المرمى عقب عرضية من رافاييل لياو.

ق 12: جوووووووووول تشارليس دي كيتيلاري

ق 6: هدف غير محتسب عن طريق ألفارو موراتا بداعي التسلل.

ق 1: كريستيان بوليسيتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا تصدى لها.

بداية المباراة

الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا
نرشح لكم
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر فيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات إنتر يوقف تألق بارما أمام الكبار ويفوز بثلاثية
أخر الأخبار
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الدقائق الأخيرة.. ريال مدريد يستبعد رودريجو قبل السفر لمواجهة جيرونا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 7 ديسمبر - الأهلي ضد أورلاندو..سيتي وريال مدريد وبرشلونة ورباعي محترف ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية ساعة | المحترفون
فيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012 9 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو 10 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية