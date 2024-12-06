إنتر يوقف تألق بارما أمام الكبار ويفوز بثلاثية

أوقف إنتر ميلان تألق بارما أمام الكبار وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف إنتر كل من فديريكو ديماركو ونيكولو باريلا وماركوس تورام.

وسجل ماتيو دارميان لصالح بارما بالخطأ في مرماه.

وحقق بارما النتائج الجيدة أمام كبار الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، إذ انتصر على ميلان ولاتسيو وتعادل مع يوفنتوس وفيورنتينا.

وللمرة السابعة خلال الموسم الجاري يسجل إنتر أكثر من 3 أهداف في مباراة واحدة في الدوريات الـ5 الكبرى.

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق ذلك 9 مرات الموسم الحالي وبايرن ميونيخ وبرشلونة 8 مرات.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 31 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد بارما عند النقطة 15 في المركز الـ11.

أحداث المباراة

حصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بعدما تعرض لعرقلة، لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو واكتشاف أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء.

وافتتح لاوتارو النتيجة في الدقيقة 17 بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من ماركوس تورام، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على تورام.

وسجل ديماركو الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 40 بعد تسديدة أرضية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف باريلا النتيجة بعد مراوغة رائعة لمدافع بارما ثم تسديدة في المرمى في الدقيقة 53.

وأحرز تورام الهدف الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب صناعة بالرأس من يان بيسيك في الدقيقة 67.

وقلص بارما الفارق في الدقيقة 81 بعد هدف ذاتي من قبل دارميان.

وحصل لاوتارو على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 84 إلا أن تدخلت تقنية الفيديو مرة أخرى وألغى الحكم قراره.

وتمكن إنتر في النهاية من الحصول على نقاط المباراة كاملة.

video:1