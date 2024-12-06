إخلاء سبيل رجب عمران ومصرع 2 من المصابين في حادث أوسيم

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 21:31

كتب : محمد فتحي

رجب عمران - طلائع الجيش

تم إخلاء سبيل رجب عمران لاعب طلائع الجيش بقرار من النيابة مع سداده لكفالة 100 ألف جنيه.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم، إثر الحادث الذي وقع في أوسيم بمحافظة الجيزة.

واصطدمت سيارة عمران بدراجة نارية "تريسيكل" يستقله 3 أشخاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

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وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من إشارة التحريات الأولية إلى استقرار حالة المصابين الثلاثة عند نقلهم الفوري إلى المستشفى، إلا أن 2 منهم فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

كما أفاد شهود عيان أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة وأن اللاعب غادر فور وقوع الحادث، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وقبل صدور القرار بإخلاء سبيل رجب عمران، خضع اللاعب لتحليل المواد المخدرة وأتت النتيجة سلبية.

وكان رجب عمران قد قاد طلائع الجيش لتحقيق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدف في +90 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الجولة الرابعة.

الجناح البالغ 30 عاما خاض 4 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا منذ بداية الموسم الجاري.

وارتدى رجب قمصان فرق جمهورية شبين ومصر للمقاصة ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمصري والاتحاد.

ويمتلك رجب 11 هدفا خلال 129 مباراة شارك بها في الدوري المصري.

طلائع الجيش رجب عمران
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