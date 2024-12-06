الصدارة في قبضة النمور.. هدف بيرجفاين القاتل يقود اتحاد جدة للتفوق على النصر

خطف اتحاد جدة فوزا قاتلا على حساب النصر في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 13 من الدوري.

وسجل للاتحاد كريم بنزيمة وستيفن بيرجفاين، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدف النصر.

الفوز عزز صدارة النمور تحت قيادة الفرنسي لوران بلان بـ 36 نقطة في الصدارة.

وأصبح الاتحاد أكثر فريق في تاريخ الدوري السعودي يحقق نقاط في أول 13 جولة من المسابقة برصيد 36 من 39.

وبات النمور أصحاب أطول سلسلة انتصارات متتالية حاليا برصيد 11 فوزا.

فيما تعرض النصر للخسارة الثانية في الموسم وتراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وصف المباراة

سجل اتحاد جدة الهدف الأول في الدقيقة 22 لكن ألغي بداعي التسلل على كريم بنزيمة.

وتألق بينتو حارس النصر في التصدي لتصويبة قوية من كريم بنزيمة وحوّلها لركنية في الدقيقة 27.

وكاد ساديو ماني أن يتقدم للنصر بعدما انفرد وراوغ الحارس لكنه تعثر وسقط أرضا قبل التسديد مهدرا فرصة التقدم للضيوف في الدقيقة 38.

شوط أول انتهى سلبيا تاركا الإثارة للشوط الثاني.

تقدم كريم بنزيمة في الدقيقة 55 بالهدف الأول بعدما حوّل عرضية مهند الشنقيطي في الشباك.

وصنع الشنقيطي 4 أهداف من بين 3 للهداف الفرنسي.

وجاء رد النصر سريعا للغاية، في الدقيقة 57 أنجيلو أهدر فرصة التعادل وعادت الكرة له فمرر عرضية أرضية أودعها كريستيانو رونالدو في الشباك.

هدف فوز الثامن لرونالدو في آخر 5 مباريات مع البرتغال والنصر.

ورفع رونالدو وبنزيمة رصيدهما لـ 10 أهداف هذا الموسم، فيما يظل ألكسندر ميتروفيتش في الصدارة برصيد 12 هدفا.

حاول النصر تهديد مرمى الاتحاد لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 90+1 أرسل ميتاي بينية لستيفن بيرجفاين الذي راوغ وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء على يسار بينتو معلنا التقدم والفوز القاتل.

ووصل الهولندي لـ 8 مساهمات تهديفية هذا الموسم بـ 4 أهداف وصناعة 4.