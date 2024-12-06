بيان من ليفربول يحذر المشجعين من حالة الطقس قبل دربي ميرسيسايد

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

حذر نادي ليفربول مشجعيه من حالة الطقس الصعبة قبل دربي ميرسيساد ضد إيفرتون.

ويستعد ليفربول لمواجهة خصمه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

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يُنصح المشجعون الذين سيحضرون ديربي ميرسيسايد يوم السبت في جوديسون بارك بإتاحة وقت إضافي للسفر والبقاء في حالة تأهب لتحذيرات الطقس من مكتب الأرصاد الجوية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في ميرسيسايد تحذيرا من الرياح الشديدة اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش يوم السبت، مع احتمال هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلا في الساعة.

ومن المتوقع أن يظل التحذير من الرياح ساريا حتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد.

نظرا للتحذير الخاص بالطقس، يُنصح المشجعون بإتاحة وقت إضافي لرحلتهم واتخاذ المزيد من الحذر.

ويُنصح المشجعون أيضا بمراقبة إرشادات السفر والطقس في منطقتهم عن كثب للمساعدة في تخطيط السفر للمباراة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف تشيلسي وأرسنال صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي دربي ميرسيسايد
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