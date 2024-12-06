مؤتمر أرتيتا: أريد أن نكون ملوك كل شيء.. ولم ننافس على البطولات ولم نفز لـ 20 عاما

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أنه يريد أن يكون فريقه ملوك كل شيء وليس فقط الكرات الثابتة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "من الصعب إعطاء تحديثات بشأن إصابة جابرييل ماجاليس وريكاردو كالافيوري، لكن سنعرف المزيد السبت المقبل".

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وأضاف "مارتن أوديجارد لاعب عظيم ويظهر دائما قدراته في المباريات الكبيرة ويجلب الروح للفريق، أقدم التهنئة له بلعب 100 مباراة كقائد لنا".

وتابع "أريد أن يكون الفريق ملوك كل شيء وليس فقط ملوك الكرات الركنية، قبل ذلك لم نسجل ما يكفي ولم ننافس على البطولات ولم نفز بالمباريات الكبيرة لمدة 20 عاما، نريد أن نكون الأفضل في كل شيء".

وشدد "المقارنة مع الكرات الثابتة لفريق ستوك سيتي وقت تدريب توني بوليس رائعة، أنا أعتبر ذلك مجاملة، ستوك سيتي كان جيدا في هذا الجانب".

وأكمل "أحاول استغلال صفات كل لاعب ولذلك ديكلان رايس ينفذ الركلات الثابتة".

وواصل "يورين تيمبر مثير للإعجاب حقا، عاد من إصابة طويلة الأمد بعد إصابته بالرباط الصليبي، كنا نعرف موهبته والمهارة التي يتمتع بها وله تأثير كبير".

وأكد "مباراة فولام صعبة وخسرنا 5 نقاط أمامه الموسم الماضي، دائما من الصعب مواجهة فولام".

وأنهى حديثه قائلا: "لاعبو أرسنال السابقين في فولام يقدمون أداء جيدا جدا وسعيد جدا لهم ومن الرائع رؤيتهم، أنا ممتن بما فعلوه معنا وأتمنى لهم الأفضل".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الوصيف.

بينما يأتي فولام في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا فولام
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