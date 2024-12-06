انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (3)-(1) بارما
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 19:22
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 86: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقينة الفيديو.
ق 84: ضربة جزاء لإنتر بعد عرقلة لاوتارو.
ق 81: جوووووووووووول ذاتي من ماتيو دارميان.
ق 67: جوووووووووول ماركوس تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب صناعة بالرأس من يان بيسيك.
ق 55: الحكم يقر بصحة الهدف واحتسابه لإنتر.
ق 54: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.
ق 53: جووووووووووول نيكولو باريلا بعد مراوغة رائعة لمدافع بارما ثم تسديدة في المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: جووووووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة أرضية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.
ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل من قبل تورام.
ق 17: جوووووووول إنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من ماركوس تورام.
ق 10: الحكم يقرر احتسابها ركلة حرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو واكتشاف أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء.
ق 9: ضربة جزاء لإنتر بعد عرقلة لاوتارو مارتينيز.
بداية المباراة