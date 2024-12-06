انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (3)-(1) بارما

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد بارما في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

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انتهت

ق 86: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقينة الفيديو.

ق 84: ضربة جزاء لإنتر بعد عرقلة لاوتارو.

ق 81: جوووووووووووول ذاتي من ماتيو دارميان.

ق 67: جوووووووووول ماركوس تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب صناعة بالرأس من يان بيسيك.

ق 55: الحكم يقر بصحة الهدف واحتسابه لإنتر.

ق 54: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

ق 53: جووووووووووول نيكولو باريلا بعد مراوغة رائعة لمدافع بارما ثم تسديدة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: جووووووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة أرضية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل من قبل تورام.

ق 17: جوووووووول إنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية أرضية من ماركوس تورام.

ق 10: الحكم يقرر احتسابها ركلة حرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو واكتشاف أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء.

ق 9: ضربة جزاء لإنتر بعد عرقلة لاوتارو مارتينيز.

بداية المباراة

الدوري الإيطالي إنتر ميلان بارما ماركوس تورام
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