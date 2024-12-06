مؤتمر بوستيكوجلو: لست بحاجة للدعم من النادي أو الجمهور.. وفرصة للرد ضد تشيلسي

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

أكد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أنه ليس بحاجة للدعم سواء من إدارة ناديه أو حتى المشجعين.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي: "سيخضع بن ديفيز لفحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته، بينما سيتدرب كريستيان روميرو وسيتم تقييم حالته لاحقا قبل المباراة".

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وأضاف "لست بحاجة إلى الدعم من النادي، لا أقلق بشأن العقود أو الدعم، أريد فقط أن أبدأ في تحقيق ما أردت وهو النجاح مع توتنام".

وأكمل "الجماهير ليست خلفي بل يدعمون النادي، لا أهتم بمن خلفي، يجب إدراك أن المشجعين الذين سافروا إلى بورنموث هم متعصبون إلى حد ما، وكانت لهم بعض التعليقات وأخذتها في الاعتبار".

وشدد "رسالتي إلى المشجعين هي أنني هنا للقتال من أجل تحقيق النجاح لتوتنام، عندما يكون هناك شك داخليا أو خارجيا فذلك يزيد من عزمي على الاستمرار".

وتابع "اللعب ضد تشيلسي فرصة للرد على الهزيمة من بورنموث، قدمنا أداء جيدا ضد الفرق التي تتصدر جدول الترتيب، لم نحقق فقط الانتصار بل لعبنا بشكل جيد".

وأنهى حديثه ثائلا: "تشيلسي يسير بشكل جيد حقا، المباراة ضده صعبة للغاية، لكن نريد تقديم أداء جيدا مثل الذي قدمناه في المباريات الماضية".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 7 نقاط، ويتساوى مع أرسنال صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي توتنام في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو
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