انتهت كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (2)-(1) النصر.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو السعودية بين اتحاد جدة ضد النصر في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جوووول بيرجفاين يسجل هدف الفوز القااااتل

ق 57: جووووول كريستيانو يسجل التعادل للنصر

ق 55: جووووول بنزيمة يسجل الأول لاتحاد جدة بعدما حوّل عرضية مهند الشنقيطي في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: ماني ينفرد ويراوغ الحارس لكنه سقط قبل التسديد مهدرا فرصة التسجيل

ق 27: بينتو يتصدى لتسديدة رائعة من بنزيمة ويحولها لركنية

ق 22: هدف أول غير محتسب للاتحاد بسبب التسلل

بداية اللقاء