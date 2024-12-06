انتهت كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (2)-(1) النصر.. فوز قاتل
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو السعودية بين اتحاد جدة ضد النصر في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 25 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
هدف ثاني لـ #الاتحاد ⚽️#الاتحاد 2 : 1 #النصر
بيرجوين د90’ #الاتحاد_النصر | #الإخبارية_رياضةDecember 6, 2024
ق 90+1: جوووول بيرجفاين يسجل هدف الفوز القااااتل
النصر يعود سريعًا..
رونالدو يسجل التعادل للنصر 🔥🤯
الاتحاد 1 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/GjRYyLfPBb— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
ق 57: جووووول كريستيانو يسجل التعادل للنصر
الكلاسيكو يشتعل.. 🔥🔥
عرضية من الشنقيطي وبنزيما يسجل أول الأهداف ⚽️
الاتحاد 1 × 0 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/Pv22gI5AvT— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
ق 55: جووووول بنزيمة يسجل الأول لاتحاد جدة بعدما حوّل عرضية مهند الشنقيطي في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انفرادة نصراوية.. وماني لا يسدد على المرمى ❌#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/RNAaa57Kvz— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
ق 38: ماني ينفرد ويراوغ الحارس لكنه سقط قبل التسديد مهدرا فرصة التسجيل
ق 27: بينتو يتصدى لتسديدة رائعة من بنزيمة ويحولها لركنية
هدف اتحادي.. والتسلل يحضر.. ❌#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/1EXNUgVip2— SSC (@ssc_sports) December 6, 2024
ق 22: هدف أول غير محتسب للاتحاد بسبب التسلل
بداية اللقاء