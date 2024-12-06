مؤتمر ماريسكا: انتقدت مستوى مادويكي لهذا السبب.. ولم نصل لمستوى كبار الفرق

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 18:37

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي سبب انتقاده للاعبه نوني مادويكي، وعلى الجانب الآخر أكد أن فريقه لم يصل لمستوى أقوى الفرق في الدوري.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الثنائي ويسلي فوفانا وريس جيمس يحتاج لأسابيع من أجل العودة مرة أخرى، لكن يتحسن ببطء، بينما يعاني ميخايلو مودريك من المرض وسيغيب عن الدربي".

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وأضاف "ليس هناك ما يمكن إضافته بشأن تواجدنا في سباق التتويج باللقب حتى بعد التقدم للمركز الثاني، قلت إنني لا أعتقد أننا وصلنا ومستعدون للتنافس مع أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي".

وواصل "نحن لا نفكر في شهر أبريل أو مايو أو يونيو، في الكرة القدم تتغير الأمور بسرعة كبيرة".

وشدد "انتقدت نوني مادويكي بشأن مستواه في التدريب لأنه يتراجع قليلا في بعض الأحيان ولأنني أريد الأفضل منه، لذلك يجب أن أضغط عليه، من الخطأ أن أتركه يسترخي قليلا".

وتابع "تشيلسي هذا الموسم يفوق توقعاتي فيما يتعلق بالنتاج وطريقة اللعب، كنت مقتنعا أننا سنصل إلى تلك اللحظة، لكن ليس مبكرا جدا، وذلك لأن اللاعبين يقدمون أداء رائعا".

وأكمل "إنزو فيرنانديز يتحسن كثيرا فيما يتعلق بفهم طريقة اللعب، الآن يصل إلى منطقة جزاء الخصم، وهذا ما أحتاجه منه، لديه العديد من الصفات التي سمكنه القيام بها بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "توتنام فريق قوي للغاية وبمدرب جيد، ومن الواضح جدا ما يريدون القيام به وقت الاستحواذ على الكرة وعندما يفقدونها، الفريق رائع وفاز على مانشستر سيتي 4-0 قبل أسبوعين".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 7 نقاط، ويتساوى مع أرسنال صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي توتنام في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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