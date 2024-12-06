تشكيل كلاسيكو السعودية - بنزيمة يقود اتحاد جدة.. ورونالدو وماني في هجوم النصر

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

رونالدو - بنزيمة - الدوري السعودي

يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة النصر في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي.

بينما يبدأ كريستيانو رونالدو في هجوم النصر رفقة ساديو ماني في غياب أندرسون تاليسكا.

ويعود محمد سيماكان لقيادة دفاع النصر، ويتواجد بيرجفاين في هجوم النمور رفقة بنزيمة.

أخبار متعلقة:
كلاسيكو السعودية - بنزيمة جاهز لقيادة اتحاد جدة أمام النصر دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات ذا أثليتك: الاتحاد السعودي يتفاوض مع كونكاكاف للمشاركة في الكأس الذهبية بسبب كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي يفتح فترة تسجيل استثنائية

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: مهند الشنقيطي – دانيلو بيريرا – حسن كادش – ماريو ميتاي

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

الهجوم: عبد الرحمن العبود – كريم بنزيمة – ستيفن بيرجفاين

Image

وجاء تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – نواف البوشل

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

الهجوم: أنجيلو جابريل – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

Image

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 25 نقطة.

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء الصدارة في قبضة النمور.. هدف بيرجفاين القاتل يقود اتحاد جدة للتفوق على النصر انتهت كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (2)-(1) النصر.. فوز قاتل الهلال: التعاقد مع رونالدو؟ الأمر يبدو كأنه خيال علمي كلاسيكو السعودية - بنزيمة جاهز لقيادة اتحاد جدة أمام النصر بسبب كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي يفتح فترة تسجيل استثنائية في غياب حجازي.. نيوم يستعيد الانتصارات بهدف في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو ساعة | أمريكا
مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم ساعة | سعودي في الجول
مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء 2 ساعة | سعودي في الجول
انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية