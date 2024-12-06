تشكيل كلاسيكو السعودية - بنزيمة يقود اتحاد جدة.. ورونالدو وماني في هجوم النصر

يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة النصر في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي.

بينما يبدأ كريستيانو رونالدو في هجوم النصر رفقة ساديو ماني في غياب أندرسون تاليسكا.

ويعود محمد سيماكان لقيادة دفاع النصر، ويتواجد بيرجفاين في هجوم النمور رفقة بنزيمة.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: مهند الشنقيطي – دانيلو بيريرا – حسن كادش – ماريو ميتاي

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

الهجوم: عبد الرحمن العبود – كريم بنزيمة – ستيفن بيرجفاين

وجاء تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – نواف البوشل

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

الهجوم: أنجيلو جابريل – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 25 نقطة.