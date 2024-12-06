اسكواش - عسل ونوران وهانيا إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة

تأهل مصطفى عسل ونوران جوهر لاعبا بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر منافسات هونج كونج المفتوحة بين فئة البطولات الكبرى بالموسم.

وسبق أن تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة ونور الشربيني إلى نصف النهائي أمس الخميس.

وتفوق عسل على طارق مؤمن بنتيجة 3 أشواط دون رد بنتيجة 11-8 و11-6 و11-2.

Result: Milwaukee Hong Kong Squash Open 2024 Men's QF 🇪🇬 [2] @mostafasal_ beats [7] Tarek Momen 🇪🇬 3-0: 11-8, 11-6, 11-2 (44m)#HKSquashOpen pic.twitter.com/YFTSuDMHVk — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) December 6, 2024

فيما فازت نوران جوهر على ثناء إبراهيم بنتيجة 3-1 جاءت بواقع 11-6 و11-8 و9-11 و5-2.

وانتصرت هانيا على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-1 جاءت بواقع 11-6 و14-16 و11-4 و11-7.

وإليكم جدول مباريات نصف النهائي

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفير

هانيا الحمامي × نوران جوهر

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس

مصطفى عسل × الويلزي جويل ماكين

وستقام المباريات غدا السبت لحسم المتأهلين للنهائي.

وتواصل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حملة الدفاع عن لقبها للموسم الثالث على التوالي.