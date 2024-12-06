مؤتمر أموريم: مثال برونو وأوجارتي يشرح سبب عدم ثبات التشكيل.. وثنائي يغيب ضد فورست

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أعطى روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد مثالا بـ برونو فيرنانديز ومانويل أوجارتي ثنائي الفريق لشرح سبب عدم ثبات التشكيل حتى الآن.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه نوتينجام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك حزن كبير في النادي بعد وفاة كاث فيبس التي عملت لأكثر من 50 عاما هنا، الجميع يتحدث عنها، التقيت بها عدة مرات خلال 7 أعوام في فترة معايشة مع جوزيه مورينيو".

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وأكمل "كانت السيدة خلف الاستقبال، تشعر بالحب خاصة بالطريقة التي يتحدث بها دارين فليتشر عنها، كانت تمثل كل شيء في النادي".

وأضاف "جوني إيفانز لا يزال لا يتدرب ولذلك خارج المباراة، بينما عاد فيكتور ليندلوف إلى التدريبات لكنه غير متاح للقاء، ربما يستطيع لعب المباراة التي ستلي مواجهة فورست".

وواصل "عدم ثبات التشكيل لأن توجد مشكلة عودة اللاعبين دون تدريب وبالتالي نحن بحاجة لفهم نوعية اللاعبين، دون نسيان إدارة الإرهاق للسيطرة عليه".

وشدد "الجهاز الفني يتعرف على اللاعبين وعلينا إدارة ذلك جيدا، على سبيل المثال برونو فيرنانديز كان متعبا بعض الشيء في النهاية ضد أرسنال، لكن أعلم أنه سيتعافى جيدا".

وأكمل "بينما مانويل أوجارتي أعرفه منذ فترة طويلة وأعلم أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأنهى حديثه قائلا: "الجماهير يريدون رؤية الجهد والفوز فقط بعد أن لعبنا 4 مباريات في أسبوعين، وبعد فترة سيريدون الفريق يهيمن على المباراة، وهذه المراحل التي يجب أن نتبعها ونركز على ذلك تماما".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

ويأتي نوتينجهام فورست في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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