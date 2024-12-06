كرة طائرة - ياسر قمر رئيسا لاتحاد المصري.. تعرف على المجلس الجديد كاملا
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 17:39
كتب : بسام أبو بكر
أقيمت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة المصري للدورة بين 2024 وحتى 2028.
ويستمر ياسر قمر في منصب رئيس الاتحاد لـ 4 سنوات إضافية.
وإليكم قائمة مجلس إدارة اتحاد الطائرة الجديد
رئيس مجلس إدارة: ياسر قمر
نائب رئيس مجلس إدارة: خالد أبو زينة
أمين صندوق: منى عبد الكريم
أعضاء المجلس: ميرفت حسني - وائل قنديل - محمود رؤوف - حمدي نور الدين - شوكت صابر - محمد فرج
وشهدت الجمعية العمومية مشاركة 63 ناديا من أًصل 64.
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