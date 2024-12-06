كرة طائرة - ياسر قمر رئيسا لاتحاد المصري.. تعرف على المجلس الجديد كاملا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 17:39

كتب : بسام أبو بكر

ياسر قمر - كرة طائرة

أقيمت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة المصري للدورة بين 2024 وحتى 2028.

ويستمر ياسر قمر في منصب رئيس الاتحاد لـ 4 سنوات إضافية.

وإليكم قائمة مجلس إدارة اتحاد الطائرة الجديد

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رئيس مجلس إدارة: ياسر قمر

نائب رئيس مجلس إدارة: خالد أبو زينة

أمين صندوق: منى عبد الكريم

أعضاء المجلس: ميرفت حسني - وائل قنديل - محمود رؤوف - حمدي نور الدين - شوكت صابر - محمد فرج

وشهدت الجمعية العمومية مشاركة 63 ناديا من أًصل 64.

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