مؤتمر جوارديولا: من الصعب تعويض دي بروين عندما يرحل.. وغياب فودين عن مواجهة بالاس

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن من الصعب تعويض كيفن دي بروين لاعب الفريق عندما تأتي لحظه رحيله.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سيغيب ناثان أكي وفيل فودين عن المواجهة، وسنرى حالة مانويل أكانجي".

وأضاف "أنا لست مشاركا في المفاوضات بشأن مستقبله هنا، أود أن يكون عمره 23 عاما ويوقع عقدا لمدة 10 أعوام".

وأكمل "إرث دي بروين في النادي سيبقى للأبد، ليس من السهل تعويضه، يجب أن نجد أفضل طريقة عندما تأتي لحظة رحيله".

وواصل "جاك جريليش لديه السمات للعب كلاعب مركزي، أعتقد أنه كان يلعب في الجهة اليسرى في وسط الملعب والجناح والذهاب للداخل أكثر، يستطيع اللعب في المركزين".

وواصل "جميع اللاعبين يكافحون من أجل حالة لياقتهم البدنية في الوقت الحالي، ولهذا قلت إن الأمر يعتمد على ما سيشعر به كل لاعب في المباريات المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "كريستال بالاس أنهى الموسم الماضي بشكل لا يصدق، ربما المباريات الـ10 الأخيرة كانت الأفضل له، كان من أفضل الفرق في الدوري، يتمتعون بالعدوانية ومن الصعب بناء الهجمة ضده".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ17 بـ12 نقطة.