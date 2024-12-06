من غيره؟ ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2024

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 17:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي -إنتر ميامي

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2024.

وحاز ميسي مع إنتر ميامي على درع كأس المشجعين بعد حصد أكبر عدد من النقاط مرحلة الدوري برقم قياسي.

كما شارك في 22 مباراة فقط سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11.

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وحصل ميسي على نسبة 38.43% من أصوات اللاعبين ووسائل الإعلام والأندية متفوقا على كوتشو هيرنانديز لاعب كولمبوس كرو الذي حصد 33.70% وإيفاندر لاعب بورتلاند تيمبرز بنسبة 9.24% وكريستيان بينتيكي 7.10% ولويس سواريز 2.17%.

وتحمل الجائزة اسم لاندون دونوفان نجم منتخب أمريكا ولوس أنجلوس جالاكسي السابق منذ 2015.

وللموسم الثاني على التوالي يحصل لاعب أرجنتيني على الجائزة بعد مواطنه لوتشيانو أكوستا في 2023، وسبقهم من قبل كل من كريستيان جوميز في 2006 وجيليريمو باروش سكيلوتو في 2008 ودييجو فاليري في 2017.

ولأول مرة في تاريخ إنتر ميامي يحصد لاعب للفريق على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

يذكر أن نيويورك ريد بولز سيواجه لوس أنجلوس جالاكسي في النهائي لحسم الفريق الفائز بلقب 2024 من كأس الدوري الأمريكي.

ميسي صاحب الـ 37 عاما خاض مع إنتر ميامي إجمالا منذ انضمامه 39 مباراة سجل 34 وصنع 18 وتوج بلقبين.

يذكر أن إنتر ميامي سيواجه الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 في مجموعة تضم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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