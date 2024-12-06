مؤتمر مدرب أورلاندو: الأهلي دائما يطرح أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها.. وعلينا احترام تاريخه الضخم

شدد خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وقال ريفيرو مدرب أورلاندو في مؤتمر صحفي: "الأهلي خصم له تاريخ ضخم ورائع ، خاصة في دوري أبطال إفريقيا. علينا احترام ذلك جيدا".

وأضاف "الأهلي دائما يطرح عليك كجهاز فني أسئلة داخل الملعب ليس من السهل دائما الإجابة عليها ونحتاج إلى أن نكون مستعدين لتوقعها ومحاولة مساعدة لاعبينا في الغد بقدر ما نستطيع".

وأتم "لا أعرف إذا كانت هذه المباراة هي الأهم في مسيرتي. يتعلق الأمر بأبعد نقطة سأصل إليها مع فريقي، كل ما أفكر فيه هو إعداد لاعبينا لخوض المباراة بثقة. هذا هو دورنا هنا".

وأعلن نادي أورلاندو نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.