مؤتمر مدرب أورلاندو: الأهلي دائما يطرح أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها.. وعلينا احترام تاريخه الضخم

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو - مدرب أورلاندو بايرتس

شدد خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وقال ريفيرو مدرب أورلاندو في مؤتمر صحفي: "الأهلي خصم له تاريخ ضخم ورائع ، خاصة في دوري أبطال إفريقيا. علينا احترام ذلك جيدا".

أخبار متعلقة:
أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا رئيس الوداد: سنتعاقد مع لاعبين مميزين استعدادا لكأس العالم للأندية

وأضاف "الأهلي دائما يطرح عليك كجهاز فني أسئلة داخل الملعب ليس من السهل دائما الإجابة عليها ونحتاج إلى أن نكون مستعدين لتوقعها ومحاولة مساعدة لاعبينا في الغد بقدر ما نستطيع".

وأتم "لا أعرف إذا كانت هذه المباراة هي الأهم في مسيرتي. يتعلق الأمر بأبعد نقطة سأصل إليها مع فريقي، كل ما أفكر فيه هو إعداد لاعبينا لخوض المباراة بثقة. هذا هو دورنا هنا".

وأعلن نادي أورلاندو نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا أورلاندو بايرتس
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا محمود صابر: الاحتراف الخارجي أفضل من الأهلي والزمالك.. وتمنيت خوض إبراهيم عادل للتجربة وفاة الحكم أشرف رشاد بعد صراع مع المرض بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا بطائرة خاصة لمواجهة إنييمبا حارس أورلاندو السابق لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على الأهلي كما فعلناها أمام أبو تريكة وجمعة
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: انتقدت مستوى مادويكي لهذا السبب.. ولم نصل لمستوى كبار الفرق 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كلاسيكو السعودية - بنزيمة يقود اتحاد جدة.. ورونالدو وماني في هجوم النصر 23 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - عسل ونوران وهانيا إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة 47 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أموريم: مثال برونو وأوجارتي يشرح سبب عدم ثبات التشكيل.. وثنائي يغيب ضد فورست 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري السيدات - الزمالك يفوز برباعية.. ومسار يعود للمنافسة بـ 12 هدفا ساعة | رياضة نسائية
كرة طائرة - ياسر قمر رئيسا لاتحاد المصري.. تعرف على المجلس الجديد كاملا ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر سلوت: موقف مصابي ليفربول وخيبة أمل بسبب خطأ.. ورفض فان دايك ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: من الصعب تعويض دي بروين عندما يرحل.. وغياب فودين عن مواجهة بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية