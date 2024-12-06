الهلال: التعاقد مع رونالدو؟ الأمر يبدو كأنه خيال علمي

أبدى ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي إندهاشه عندما وجه له سؤالا حول إمكانية ضم كريستانو رونالدو نجم النصر إلى ناديه تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر الغريم التقليدي لنادي الهلال في صيف 2025.

وأجاب ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال السعودي عبر "ذا أثليتك"هل يمكن أن ينتقل رونالدو إلى الهلال ومنافسة ميسي في بطولة عالمية أخرى؟ يبدو الأمر وكأنه خيال علمي. رونالدو ليس لاعبا لدينا، لذا من الصعب التعليق على ذلك".

وأضاف "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين، طموحنا كبير في كأس العالم للأندية وكل شيء سيحسم في وقته".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 وهم: الأهلي المصري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - الترجي التونسي - الوداد المغربي.

وتواجد الهلال السعودي في المجموعة الثانية أمام ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

مباريات الهلال السعودي

الهلال × ريال مدريد

الهلال × ريد بول سالزبورج

الهلال × باتشوكا