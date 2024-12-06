الهلال: التعاقد مع رونالدو؟ الأمر يبدو كأنه خيال علمي

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو - موسم الرياض

أبدى ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي إندهاشه عندما وجه له سؤالا حول إمكانية ضم كريستانو رونالدو نجم النصر إلى ناديه تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر الغريم التقليدي لنادي الهلال في صيف 2025.

وأجاب ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال السعودي عبر "ذا أثليتك"هل يمكن أن ينتقل رونالدو إلى الهلال ومنافسة ميسي في بطولة عالمية أخرى؟ يبدو الأمر وكأنه خيال علمي. رونالدو ليس لاعبا لدينا، لذا من الصعب التعليق على ذلك".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: موقف فينيسيوس وموعد عودة ألابا.. وعلاج إنجليزي لأزمة ريال مدريد كأس العالم للأندية - المدير الرياضي لـ بورتو: أعرف الأهلي جيدا.. ولن نذهب لقضاء عطلة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي

وأضاف "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين، طموحنا كبير في كأس العالم للأندية وكل شيء سيحسم في وقته".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 وهم: الأهلي المصري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - الترجي التونسي - الوداد المغربي.

وتواجد الهلال السعودي في المجموعة الثانية أمام ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

Real Madrid wins Club World Cup after eight-goal thriller in Morocco | CNN

مباريات الهلال السعودي

الهلال × ريال مدريد

الهلال × ريد بول سالزبورج

الهلال × باتشوكا

ميسي رونالدو الهلال كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء الصدارة في قبضة النمور.. هدف بيرجفاين القاتل يقود اتحاد جدة للتفوق على النصر انتهت كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (2)-(1) النصر.. فوز قاتل تشكيل كلاسيكو السعودية - بنزيمة يقود اتحاد جدة.. ورونالدو وماني في هجوم النصر كلاسيكو السعودية - بنزيمة جاهز لقيادة اتحاد جدة أمام النصر بسبب كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي يفتح فترة تسجيل استثنائية في غياب حجازي.. نيوم يستعيد الانتصارات بهدف في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو ساعة | أمريكا
مؤتمر بلان: درست النصر كثيرا قبل اللقاء.. ومشروع اتحاد جدة بدأ هذا الموسم ساعة | سعودي في الجول
مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء 2 ساعة | سعودي في الجول
انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية