مؤتمر أنشيلوتي: موقف فينيسيوس وموعد عودة ألابا.. وعلاج إنجليزي لأزمة ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي عن عودة فينيسيوس جونيور، وديفيد ألابا لتدريبات ريال مدريد تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وتعرض فينيسيوس لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية فى ساقه اليسرى، فيما يغيب ديفيد ألابا منذ فترة طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جيرونا: "ألابا وفينيسيوس شاركا في التدريبات الجماعية، فينيسيوس تعافي بشكل جيد، وألابا يحتاج شهر آخر، ولن يكونا متاحين في مباراة الغد أمام جيرونا"

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، في تمام العاشرة مساء السبت.

وتحدث أنشيلوتي عن كيليان مبابي: "لا يقدم أفضل ما لديه، ولكنه يفعل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أنها مشكلة استمرارية وستأتي عندما يتكيف مع زملائه، إنه واع وسيعمل للوصول إلى ذلك".

وأكمل "أعتقد أن مبابي تحسن كثيرًا من ناحية القوة وهذا منحني شعورا جيدا، وعليه أن يصمد في هذه اللحظة لأن تلك الفترة ستنتهي عاجلا أم آجلا".

وعن غياب القائد في ريال مدريد، علق: "تحدثنا عن ذلك في بداية الموسم، على اللاعبين الشباب أن يتحملوا مزيدا من المسؤولية ويقومون بذلك شيئا فشيئا، لن يتم بناؤه فوريا بل يوما بعد يوم".

وردا على الانتقادات التي نالته خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج: "النقد مقبول وأنا أتقبله وأفهمه، الفريق لا يقدم أفضل مستوياته وكما هو الحال دائما في كرة القدم، ولكن علينا أن نكون متفائلين، بالنظر إلى المشاكل التي نواجهها. لدينا فريق ذو قيمة عالية".

وأضاف: "لم نلعب بأفضل ما لدينا، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا عاجلا أو آجلا، مستوى قلقي متوسط".

وخسر ريال مدريد مباراته الأخيرة في الدوري أمام أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك خسر آخر مواجهة له في دوري الأبطال أمام ليفربول على ملعب أنفيلد 2-0.

وكشف عن طرق علاج أزمات ريال مدريد فنيا: "لحل المشاكل التي تواجهنا يجب أن نلعب كرة مباشرة وطويلة ونقاتل على الكرة الثانية، هذا ما يمكننا فعله مستقبلا، وليس الخروج بالكرة من الخلف كثيرًا، لقد لعبت نهائيات دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل، تعلمت هذا في إنجلترا، الكرة الطويلة جزء آخر من كرة القدم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، متخلفا عن برشلونة المتصدر بـ37 نقطة ولكن من 16مباراة.