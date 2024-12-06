كأس العالم للأندية - المدير الرياضي لـ بورتو: أعرف الأهلي جيدا.. ولن نذهب لقضاء عطلة

علق خورخي كوستا المدير الرياضي لنادي بورتو البرتغالي على قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع بورتو في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

وقال كوستا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي بورتو: "الأهلي فريق أعرفه جيدا، هو فريق قوي في مصر".

وأضاف "إنتر ميامي لديه لاعبون جيدون وبالميراس القوي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا الذي يقوم بعمل جيد، الفرق الثلاثة تمثل أنماطا مختلفة للعب"

وأتم "لن نتوجه إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة، نهدف للتأهل للمرحلة التالية وفخورون بالمشاركة ضمن أفضل 32 فريقا في العالم، ونريد الذهاب لأبعد مدى في البطولة".

ويشارك بورتو في كأس العالم للأندية وفقا للتصنيف بناء على نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

ولم يسبق أن التقى الأهلي وبورتو في أي مباراة عبر التاريخ.