دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس ظهر اليوم باستاد أورلاندو، بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي فريق أورلاندو ‏الزي الأسود‎ . ‎

وتمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء، ‏والزي الخاص بكل فريق‎.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي. وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام. فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم.