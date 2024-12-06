أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 15:24

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب سيتروس باول قي مدينة أورلاندو

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي. وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام. فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم.

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