مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 15:19

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على صعوبة مباراة فريقه أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على 3 نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد".

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وأضاف "اللعب أمام منافس قوي ‏يملك جماهيرية كبيرة أمر يسعدنا جدا، خاصة أننا نحب هذه الأجواء، وتعودنا عليها وسط جمهورنا في استاد القاهرة".

وأتم "الأهلي يبحث عن الفوز في أي مكان، ‏بصرف النظر عن التواجد الجماهيري. الجماهير لن تشارك في المباراة".

وأعلن نادي أورلاندو نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي أورلاندو بايرتس
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