محمود صابر: الاحتراف الخارجي أفضل من الأهلي والزمالك.. وتمنيت خوض إبراهيم عادل للتجربة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر - كاب فيردي

يفضل محمود صابر لاعب سموحة المعار من صفوف بيراميدز خوض تجربة الاحتراف الخارجي عن الانتقال إلى الأهلي والزمالك ناديي القمة في مصر حال تلقيه العروض الثلاثة.

ويلعب محمود صابر في صفوف سموحة معارا من بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال محمود صابر عبر كابيتانو مصر على قناة أون تايم سبورتس: "اللعب في الأهلي أو الزمالك أم الاحتراف الخارجي؟ بدون تفكير الاحتراف الخارجي هو القرار الصحيح. الاحتراف الخارجي يطور العقلية والأداء بشكل كبير".

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وواصل "محمد عبد المنعم احتاج بعض الوقت للتأقلم مع نيس الفرنسي وما زال امامه الوقت لتعلم المزيد والمزيد".

وعن زميله إبراهيم عادل وعرض خيتافي الإسباني: "كان من الأفضل أن يحصل إبراهيم عادل على فرصة الاحتراف الخارجي بعدما تلقى عرضا من الدوري الإسباني".

وكان إبراهيم عادل لاعب بيراميدز قريبا من الانتقال إلى نادي خيتافي قبل بداية الموسم الجاري لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

محمود صابر ارتبط بالانتقال في وقت سابق إلى الرجاء المغربي والزمالك قبل انتقاله سموحة معارا من بيراميدز.

صابر شارك ضمن إنجاز منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 حينما حقق الفراعنة المركز الرابع.

كما بات أحد خيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن وسجل مشاركته الدولية الأولى في مواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا 2025، حين أتى بدلا من أحمد سيد زيزو.

محمود صابر كابيتانو مصر
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