انتهت في دوري السيدات - الأهلي (6)-(1) بيراميدز

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة قدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيدات الأهلي أمام سيدات بيراميدز في الأسبوع العاشر لدوري السيدات لكرة القدم.

وتحتل سيدات الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما تحل سيدات بيراميدز في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز سيدات الأهلي 6-1.

ق82.. جوووول نادين محمد تسجل الهدف السادس للنادي الأهلي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 69.. جوووول هدف تقليص الفارق لسيدات بيراميدز عن طريق اللاعبة أبيا نيانكو بعد تسديدة قوية.

ق 48.. جووووول بعد خطأ قاتل من كنزي حارسة بيراميدز في إبعاد الكرة لتصطدم الكرة بـ نادين لاعبة الأهلي لتسكن الكرة الشباك.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيدات الأهلي 4-0

ق 26 .. جووووووول الهدف الرابع تشاريتي روبن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لمرمى بيراميدز.

ق 20.. جوووووول هاتريك حبيبة عصام تضيف الهدف الثالث بعد تصويبة قوية سكنت شباك بيراميدز.

ق 16.. جوووول حبيبة عصام تسجل الهدف الثاني من رأسية قوية.

ق 12.. جوووول حبيبة عصام تسجل الهدف الأول للأهلي من ضربة ركنية أخطأت حارسة بيراميدز في إبعادها

بداية المباراة

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