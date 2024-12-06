رئيس الوداد: سنتعاقد مع لاعبين مميزين استعدادا لكأس العالم للأندية

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي

قطع هشام أيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وعدا لجماهير ناديه بشأن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 وهم: الأهلي المصري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - الترجي التونسي - الوداد المغربي.

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وقال هشام أيت منا رئيس الوداد عبر إذاعة راديو مارس المغربي: "أعد جماهير الوداد بالتعاقد مع لاعبين مميزين استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف "سنعزز صفوفنا بلاعبين يقدمون الإضافة بالتنسيق مع رولاني موكوينا مدرب الفريق".

وشدد "الوداد يطمح إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المنافسة العالمية".

وأسفرت القرعة عن صداما عربيا بين الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي.

وتأتي مباريات الوداد في دور المجموعات من كأس العالم للأندية كالتالي:

الوداد × مانشستر سيتي

الوداد × يوفنتوس

الوداد × العين الإماراتي

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

الوداد كأس العالم للأندية
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