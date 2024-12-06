وفاة الحكم أشرف رشاد بعد صراع مع المرض

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

الحكم الراحل أشرف رشاد

توفي الحكم أشرف رشاد صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد نجل الحكم عبر حسابه على فيسبوك: "والدي الكابتن أشرف رشاد توفي إلى رحمه الله اليوم الجمعة"

ونعاه حسام عرفات لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب السابق: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى الحكم السابق الكابتن أشرف رشاد بعد رحلة صراع طويلة مع المرض اللعين".

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وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وجه في شهر ديسمبر العام الماضي اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للحكم الراحل.

وجاء بيان الوزارة وقتها:

"تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف عبدالوهاب أستاذ علاج الأورام طب عين شمس وعضو المجلس الاستشاري الطبي للجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بضرورة إرسال الحالة عيادة سيادته الخاصة للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة بالمجان."

"وتم التنسيق مع الدكتور حازم ابوالعباس ممثل أمانة المراكز الطبية المختصة بوزارة الصحة باللجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بأنه سيتم علاج الحالة بمركز أورام مدينة نصر بقرارات علاج علي نفقة الدولة بعد وضع الخطة العلاجية اللازمة."

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل أن شاء الله."

اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة لجنة الحكام أشرف صبحي الحكم أشرف رشاد
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