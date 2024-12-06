المغرب يقترض 650 مليون يورو تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030

يعتزم المغرب اقتراض مبلغ 650 مليون يورو لتطوير بنيته التحتية تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتستضيف دول المغرب وإسبانيا والبرتغال نسخة كأس العالم عام 2030.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم إقراض المغرب 650 مليون يورو لتطوير بنية تحتية للنقل في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب استعدادا لكأس العالم سيُعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

وبدأ المغرب في تنفيذ خطط لتطوير مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بقطاعات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية.

وذكرت الحكومة المغربية العام الماضي أنها تخطط لبناء ملعب كبير في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء، وتحديث ستة ملاعب أخرى.

ويستضيف المغرب كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسيكون بذلك ثاني بلد أفريقي يستضيف البطولة بعد جنوب إفريقيا التي نظمتها في عام 2010.