مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لضم مدافع سبورتنج لشبونة

يخطط نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع عثماني دياوماندي مدافع سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتد عقد المدافع الدولي الإيفواري مع سبورتنج لشبونة حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر سيتي قرر تقديم عرضا ضخما للتعاقد مع عثماني ديوماندي في سوق الانتقالات الشتوية القادمه مقابل 65 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد الطامح في الحصول على المدافع صاحب الـ20 عاما فقط.

وأشارت إلى أن أرسنال ونيوكاسل وتشيلسي وبايرن ميونيخ أيضا يريدون التعاقد مع ديوماندي.

ويلعب ديوماندي في سبورتنج منذ يناير 2023 إذ انضم إليه قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وشارك ديوماندي مع سبورتنج في 72 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا واحدا في جميع المسابقات.