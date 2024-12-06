كلاسيكو السعودية - بنزيمة جاهز لقيادة اتحاد جدة أمام النصر

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

رونالدو - بنزيمة

تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لخوض المواجهة المرتقبة ضد النصر في الدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة أمام النصر مساء الجمعة ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة بات جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا: ساكا أصبح ثابتا في مستواه ومقارنته بـ رونالدو.. وسباق يونايتد على لقب الدوري حارس النصر السابق: رونالدو يحب الدخول في الإسلام.. ويحث اللاعبين على أداء الصلاة سبورتنج لشبونة يعلن قميصه الثالث عن طريق ابن كريستيانو رونالدو ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك في غياب طارق حامد

وكان بنزيمة قد شارك 74 دقيقة في مباراة الاتفاق بالجولة الماضية بعدما عاد من الإصابة مؤخرا.

في المقابل من المقرر أن يعتمد ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر على خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة اتحاد جدة.

وأراح بيولي نجمه البرتغالي خلال مباراة السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لمنحه قسطا من الراحة تحضيرا لمواجهة اتحاد جدة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 12 جولة.

فيما يتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.

رونالدو بنزيمة الدوري السعودي
نرشح لكم
بسبب كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي يفتح فترة تسجيل استثنائية في غياب حجازي.. نيوم يستعيد الانتصارات بهدف في الوقت القاتل كلاسيكو السعودية - بيرجوين جاهز لمواجهة النصر فنربخشة الأقرب.. سبورت: فيرمينو يرغب في العودة إلى أوروبا كأس العالم للأندية - جيسوس مدرب الهلال: لا أرغب في مواجهة هذين الفريقين بدور المجموعات الأولمبية الدولية: لا يوجد تعارض بين كأس العالم 2034 ودورة الألعاب الشتوية رويترز: تغيير محتمل في موعد كأس العالم السعودية 2034 دونيس يحسم مصير شريف أمام الاتفاق
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: موقف فينيسيوس وموعد عودة ألابا.. وعلاج إنجليزي لأزمة ريال مدريد 12 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - المدير الرياضي لـ بورتو: أعرف الأهلي جيدا.. ولن نذهب لقضاء عطلة 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود 34 دقيقة | الكرة المصرية
أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
محمود صابر: الاحتراف الخارجي أفضل من الأهلي والزمالك.. وتمنيت خوض إبراهيم عادل للتجربة ساعة | الكرة المصرية
مباشر دوري السيدات - الأهلي (5)-(1) بيراميدز.. جوووول تقليص الفارق ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية