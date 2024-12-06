كلاسيكو السعودية - بنزيمة جاهز لقيادة اتحاد جدة أمام النصر

تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لخوض المواجهة المرتقبة ضد النصر في الدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة أمام النصر مساء الجمعة ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة بات جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

وكان بنزيمة قد شارك 74 دقيقة في مباراة الاتفاق بالجولة الماضية بعدما عاد من الإصابة مؤخرا.

في المقابل من المقرر أن يعتمد ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر على خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة اتحاد جدة.

وأراح بيولي نجمه البرتغالي خلال مباراة السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لمنحه قسطا من الراحة تحضيرا لمواجهة اتحاد جدة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 12 جولة.

فيما يتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة.