مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2024.. قمة سعودية ومواجهة في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يشهد اليوم الجمعة الموافق 1 من ديسمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

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الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال مايوركا تقام المباراة الساعة العاشرة مساءً.. وتذاع على قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الإيطالي

إنتر × بارما تقام المباراة الساعة 7:30.. وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

أتالانتا × ميلان تقام المباراة المباراة 9:45 مساءً.. وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا إسبرانسا × الترجي التونسي تقام المباراة الساعة 6 مساءً.. وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري السعودي

الاتحاد × النصر وتقام المباراة الساعة 7 مساءً.. وتذاع عبر قناة SSC sport 1

الدوري الفرنسي

أوكسير × باريس سان جيرمان وتقام المباراة الساعة 10 مساءً.. وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

رونالدو باريس سان جيرمان دوري أبطال إفريقيا النصر جدول مباريات اليوم
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