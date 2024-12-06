القسم الثاني ب - حارس مرمى يتحول إلى مهاجم ويسجل هدفا

إذا تحدثت عن حراس مرمى يسجلون من ركلات حرة فستتذكر خوسيه لويس تشيلافيرت حارس مرمى منتخب باراجواي، ولكن اليوم حدث ذلك في مباراة الشرقية مع نجمة سيناء في دوري القسم الثاني ب.

جاء ذلك حيث تحول الحارس محمد سمير إلى مهاجم وسجل هدف فريقه الوحيد.

بطل قصتنا اليوم أيضا هو الشقيق الأكبر لأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

وقال سمير في تصريحاته لـ FilGoal.com: "شاركت في الموسم الحارس في ٥ مباريات من ضمنهم مباراة في كأس مصر كحارس مرمى".

وأوضح "قبل مباراة الشرقية تحدث معي المدير الفني حاتم حسن عن إمكانية مشاركتي كمهاجم نظرا لقلة العناصر المتواجدة".

وتابع "قلت له ربما لا أجيد في نفس المركز ولكني سألبي طلبك".

وأكمل "تواجدت على دكة الاحتياط و شاركت مع بداية الشوط الثاني كمهاجم رفقة لاعب الوسط عصام الحضري".

وواصل "عندما أتيحت لي فرصة تسديد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددتها على يسار حارس المرمى مسجلا الهدف الوحيد لفريقي في مرمى الشرقية، ولكننا خسرنا 2-1".

وكشف "قبل ذلك كنت متواجدا مع فريق بهتيم تحت قيادة وائل القباني وسجلت هدفا من ركلة حرة وكنت حارسا للمرمى".