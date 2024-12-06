بلع لسانه وأنقذه الجهاز الطبي.. غزل المحلة يكشف حالة لاعبه إسلام معوض

كشف نادي غزل المحلة عن حالة لاعبه الناشئ إسلام معوض الذي تعرض لبلع اللسان أثناء مباراة للفريق.

وجاء في بيان غزل المحلة ما يلي:

يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005.

اللاعب تعرض لبلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة.

بحمد الله وفضله تمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

وكان اللاعب قد اصطدم مع زميله حارس مرمى الفريق أثناء إبعاد إحدى الكرات المشتركة تعرض على إثرها لصدمة قوية بالرأس أدت لبلع لسانه.

ومن جانبه تواصل تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة مع اللاعب واطمأن عليه.

وأشاد خليل بالتعامل الاحترافي للجهاز الطبي لنادي غزل المحلة مع اللاعب وتمكنهم من إفاقته بشكل سريع قبل تعرضه لمضاعفات خطيرة.