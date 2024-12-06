كأس العالم للأندية - مدير العين يكشف لـ في الجول حقيقة "الصفقات الخاصة" واستراتيجية مواجهة سيتي

تحدث رودريجو مينديز المدير الرياضي للعين الإماراتي عن صعوبة قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي أوقعت فريقه في مواجهة مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد المغربي.

وقال مينديز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالنسبة للقرعة علمنا أنها قد تكون صعبة وأن كل شيء وارد".

وأضاف "بالطبع كنا نتمنى لو كانت أسهل ولكننا رأينا ما حدث. مباراتنا الأولى ستكون ضد يوفنتوس في مجموعة صعبة للغاية".

وأوضح "نحتاج للتفكير بشكل استراتيجي في المباراة الأولى وأن نحاول ألا نخسر أول مباراة ثم نفوز بمباراة واحدة على الأقل لنتأهل بالمركز الثاني، وسنرى في النهاية فالاستراتيجية عمل المدرب".

وكشف "فيما يخص التعاقدات الجديدة لدينا الآن فترة الانتقالات الشتوية وغيرنا المدرب للتو، ونعرف أننا في وضع نحتاج فيه لضم بعض اللاعبين وسننظر في خياراتنا المتاحة".

وتابع "لا أعتقد أننا سنتعاقد مع لاعب من أجل كأس العالم فقط ولكن سنرى ما سيحدث".

وواصل "اللعب ضد مانشستر سيتي فرصة جيدة لنا لإظهار قوتنا كأبطال آسيا خصوصا وأن ملكيته إماراتية أيضا. العين يسعى دائما لتحقيق شيء غير متوقع ولهذا هو النادي الوحيد في الإمارات الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين".

واختتم "إنه أول كأس عالم للأندية بالنظام الجديد وهذه فرصة العمر ولذلك نحن سعداء بالمشاركة وسنتحضر بأفضل شكل للعب بطولة عظيمة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 وهم: الأهلي المصري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - الترجي التونسي - الوداد المغربي.

الأهلي وقع في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وأسفرت القرعة عن صداما عربيا بين الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي.

كما تواجد الهلال السعودي في المجموعة الثانية أمام ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

فيما تواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة رفقة فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي.

جدول مباريات العين الإماراتي

العين × يوفنتوس

العين × مانشستر سيتي

العين × الوداد المغربي