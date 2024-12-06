كأس إيطاليا - رغم الركلة الضائعة.. لاتسيو يقصي نابولي بهاتريك نوسلين

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 01:18

كتب : FilGoal

تيجاني نوسلين

تغلب لاتسيو على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المبارة المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس إيطاليا.

انتصار لاتسيو بقيادة المدرب ماركو باروني على فريق أنطونيو كونتي، جاء رغم إهدار ماتيا زاكاني لركلة جزاء في الدقيقة 21 لصالح فريق العاصمة.

الخطأ تم تداركه بالهدف الأول من تيجاني نوسلين في الدقيقة 32، بعد تمريرة من صامويل جيجو.

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ولكن في الدقيقة 36 تعادل جيوفاني سيميوني للفريق الجنوبي.

تعادل لم يستمر كثيرا، بعد أن حصل نوسلين على تمريرة أخرى من بيدرو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وأخيرا كفر زاكاني عن خطأه، وصنع الهدف الثالث ليكمل نوسلين الهاتريك في الدقيقة 50.

في الدور ذاته تغلب ميلان على ساسولو 6-1، وفاز بولونيا على مونزا 4-0، وتمكن إمبولي من اجتياز فيورنتينا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وتستمر مواجهات الدور ذاته بين 17 و19 ديسمبر، بمباريات يوفنتوس ضد كالياري، وأتالانتا ضد تشيزينا، وروما ضد سامبدوريا، وإنتر ضد أودينيزي.

أما مواجهة لاتسيو ونابولي ذاتها فتتكرر في غضون 3 أيام فقط، حيث يلتقيان يوم 8 ديسمبر في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعد 14 جولة من عمر المسابقة.

الدوري الإيطالي نابولي لاتسيو كأس إيطاليا نوسلين
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