منافس الأهلي - إنتر ميامي.. حلم بيكام الذي أصبح حقيقة وميسي جمع فيه رفاقه

"الآن الحلم أصبح حقيقة، لا يسعنى إلا أن أكون فخورا بانضمام ميسي إلى الفريق. منذ 10 سنوات قلت إنني أحلم بضم اللاعبين الكبار في العالم لهذه المدينة الرائعة" هكذا تحدث النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي بعدما نجح فريقه في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2023.

حلم بيكهام بضم أفضل نجوم العالم إلى النادي الذي أسسه في 2018 لم يتوقف عند ذلك، بل سيمتد إلى رؤية ناديه بقيادة ليونيل ميسي يخوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 ضد الأهلي في النسخة المرتقبة والأولى من نوعها وفقا لما أسفرت قرعة البطولة.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام الأهلي.

filgoal.com يستعرض خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نادي إنتر ميامي منافس الأهلي في المجموعة الأولى من كأس العالم 2025.

تاريخ التأسيس

في عام 2007 اتخذ النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام قرارا مفاجئا بالانتقال إلى لوس أنجلوس جالاكسي قادما من ريال مدريد.

انتقال بيكهام إلى لوس أنجلوس جالاكسي تضمن بندا يمنح النجم الإنجليزي امتلاك فريقا خاصا في الدوري الامريكي بعد اعتزال كرة القدم.

بيكهام اعتزل كرة القدم في عام 2013 ليحصل على مكافأته في 2018 وتم تأسيس نادي إنتر ميامي الذي أوقعته قرعة كأس العالم للأندية 2025 في مواجهة الأهلي بالمباراة الافتتاحية.

ميسي ورفاقه

في صيف 2023 أصبح ليونيل ميسي لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

التكهنات والأنباء كانت تشير إلى إنتقال ميسي إلى الهلال السعودي لينافس غريمه كريستانو رونالدو الذي يرتدي قميص النصر، لكن بطل كأس العالم 2022 قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

تصدر إنتر ميامي عناوين الصحف الدولية في عام 2023 من خلال التعاقد مع ميسي ، إلى جانب النجمين الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس زميلاه السابقين في برشلونة.

وقال ميسي عن تلك الخطوة عبر موقع الدوري الأمريكي: "متحمس للغاية للخطوة المقبلة في مسيرتي مع إنتر ميامي وأمريكا".

وأضاف "فرصة رائعة ومعا سنبني مشروعا جميلا، الفكرة أن نعمل معا لنحقق الأهداف الموضوعة، وأنا متحمس جدا لبدء المساعدة هنا في منزلي الجديد".

فيما وجه بيكام له رسالة قائلا: "أرحب بزميل وشخص رائع وعائلته التي تنضم لمجتمع ميامي، المرحلة الجديد من مغامرتنا تبدأ من هنا، لا أطيق الانتظار لرؤية ميسي في الملعب".

وفي مطلع الموسم الجاري انضم سواريز في مطلع العام الجاري لصفوف إنتر ميامي، ليجتمع رفيق جديد من رفقاء ميسي القدامى إلى صفوف النادي الأمريكي آملا في استعادة ذكريات النجاح مع برشلونة الإسباني.

كيفية التأهل

حجز إنتر ميامي مقعدا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة بعد إحراز لقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024، حيث أتى التتويج بعد التأكد من أنه أفضل فريق في موسم 2024 بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتأهل نادي إنتر ميامي باعتباره ممثلا للبلد المُضيف بناء على مشواره خلال 34 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الأمريكي والذي شهد حسم الدرع لصالح الفريق قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

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El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

مباريات إنتر ميامي

إنتر ميامي × الأهلي

15 يونيو - ملعب هارد روك

إنتر ميامي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

إنتر ميامي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

أبرز النجوم

ميسي

حقق ميسي بداية قوية مع إنتر ميامي، بعدما أحدث ضجة كبيرة في ظهوره الأول في يوليو 2023، حينما سجل هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليحقق إنتر ميامي الفوز بنتيجة 2-1 على فريق كروز أزول المكسيكي في مباراته الافتتاحية لكأس الدوري 2023.

كان ذلك بمثابة بداية لسلسلة من الإنجازات، حيث بدأت مغامرات إنتر ميامي مع ميسي للفوز بأول لقب، ثم تابع ليو بدايته الرائعة في الدوري الأمريكي لكرة القدم بموسم ممتاز في عام 2024.

ميسي لعب 39 مباراة بقميص إنتر ميامي وسجل 34 هدفا وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات.

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لويس سواريز

انضم المهاجم الأوروجوياني الأسطوري لويس سواريز إلى صفوف إنتر ميامي في موسم 2024، حيث واصل الفريق مسيرته الناجحة بالحصول على لقبه الثاني وتوج بلقب درع مشجعي الدوري الأمريكي لكرة القدم 2024.

سواريز كان تعاقده مع إنتر ميامي لمدة موسم واحد ولكن بعد مستوياته الرائعة مدد تعاقده حتى صيف 2025.

سواريز لعب 35 مباراة مع إنتر ميامي وسجل 25 هدفا وصنع 12 آخرين بجميع المسابقات.

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جوردي ألبا

ألبا نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق كان واحد من الصفقات المدوية التي أعلن عنها إنتر ميامي عقب تعاقده مع ليونيل ميسي.

ألبا شارك مع إنتر ميامي خلال 51 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 17 آخرين بجميع المسابقات.

سيرجيو بوسكيتس

رفيق آخر من رفقاء نجاح ميسي في فترته الذهبية مع برشلونة، إنه رمانة الميزان واحد النجوم التاريخين في الكرة الإسبانية سيرجيو بوسيكتس.

انضم بوسكيتس إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعد سنوات طويلة مع برشلونة، ولعب 60 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 6 آخرين.

المدير الفني

ميسي لم يكتفي بضم رفقائه السابقين داخل أرضية الملعب، ولكن كان لرفيقه ومواطنه خافيير ماسكيرانو دورا هو الآخر بعدما تولى مؤخرا منصب المدير الفني لنادي إنتر ميامي.

ماسكيرانو رحل عن قيادة منتخب شباب الأرجنتين ليتولى قيادة إنتر ميامي خلفا لمواطنه الأرجنتيني تاتا مارتينو.

ويمتد تعاقد ماسكيرانو مع إنتر ميامي حتى عام 2027.

ولم يحصل ماسكيرانو على أي بطولة خلال مسيرته التدريبية ولم يدرب أندية من قبل.

وتزامل ماسكيرانو مع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي خلال فترة تواجدهما في برشلونة.

مواجهات إنتر ميامي امام الفرق العربية

خاض إنتر ميامي الأمريكي مباراتين أمام الفرق العربية، ولم يسبق له مواجهة أي فريق مصري وعلى رأسهم الأهلي.

إنتر ميامي خسر من الهلال 4-3 في كأس موسم الرياض

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