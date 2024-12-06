خبر في الجول - موقف حمزة الجمل وشرط شوقي غريب لتدريب غزل المحلة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 00:59

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - الإسماعيلي - حمزة الجمل

يستمر غزل المحلة في مفاوضاته الجارية بحثا عن مدير فني دائم لتولي قيادة الفريق.

وعلم FilGoal.com أن هناك عدم تقارب في الوقت الحالي بين حمزة الجمل وغزل المحلة بعد مفاوضات جرت بينهما مؤخرا، رغم استعداده للعمل بالجهاز الفني الحالي للفريق.

ويعد الجمل أحد المرشحين الرئيسيين في الوقت الحالي لتدريب غزل المحلة خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

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على الجانب الآخر يشترط شوقي غريب العمل بجهازه الفني كاملا، وهو ما يعطل الأمور بينه وبين زعيم الفلاحين.

ومن خارج مصر يتواجد اسم المدرب التونسي نبيل الكوكي بقوة على طاولة المحلة.

وأعلن نادي غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت الذي سيقود الفريق بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه.

وقبل غزل المحلة استقالة عيد عبد الملك من منصبه بعد الخسارة أمام الزمالك.

وكشف غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت كالتالي:

عصام محيسن - مدير فني

محمود صبحي - مدرب عام

أشرف شيحه - مدرب مساعد

محمود شفيق - مدرب حراس

السعيد العدل - مخطط أحمال.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

غزل المحلة شوقي غريب حمزة الجمل نبيل الكوكي
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