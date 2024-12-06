كأس العالم للأندية - بايرن أمام عملاق الأرجنتين وقمتان أوروبيتان.. أجندة الفرق الكبرى وطريقها

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن مواجهات قوية لبعض الأندية الأوروبية ومتوسطة لفرق أخرى، في النسخة الأولى من نوعها في المسابقة العالمية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

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بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وقع في المجموعة الثانية أمام أتليتكو مدريد الإسباني، وبوتافوجو البرازيلي المتوج مؤخرًا ببطولة كوبا ليبرتادورس، بالإضافة إلى ممثل سياتل ساوندرز الأمريكي في أرضه ووسط جماهيره.. تعرف على القرعة كاملة بالضغط هنا

ريال مدريد تواجد في مجموعة متوسطة أمام الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

الفريق الملكي توج بكأس العالم للأندية 2022 في المغرب بالفوز على حساب الهلال السعودي في المباراة النهائية 5-3.

أما مانشستر سيتي، وسط الموسم الصعب الذي يمر به، فوقع في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، ومنافسين عربيين وهما الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

ووقع تشيلسي في المجموعة الرابعة أمام فلامينجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي، بالإضافة إلى الترجي التونسي، فيما تواجد بايرن ميونيخ في مجموعة تضم العملاق الأرجنتيني بوكا جونيوز، وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى الضيف الدائم على كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويمكنك معرفة الطريق إلى المباراة النهائية بالضغط هنا

جدول مباريات ريال مدريد

ريال مدريد × الهلال السعودي

ريال مدريد × باتشوكا

ريال مدريد × ريد بول سالزبورج

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي × الوداد المغربي

مانشستر سيتي × العين الإماراتي

مانشستر سيتي × يوفنتوس

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد الإسباني

باريس سان جيرمان× بوتافوجو البرازيلي

باريس سان جيرمان× سياتل ساوندرز الأمريكي

بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ × أوكلاند سيتي النيوزيلندي

بايرن ميونيخ × بوكا جونيورز الأرجنتيني

بايرن ميونيخ × بنفيكا البرتغالي

تشيلسي

تشيلسي × ليون المكسيكي

تشيلسي × فلامنجو البرازيلي

تشيلسي × الترجي التونسي

وذكر فيفا في بيان له عن القرعة: "سيتم وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات كأس العالم للأندية ليشمل ملعب كل مباراة وتوقيت انطلاقها، بناءً على نتائج القرعة"

وأوضح "سيتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل رياضية، وأخرى متعلقة بصحة اللاعبين، واعتبارات ذات صلة بتنقل الجماهير، ومواعيد البث حول العالم، على أن يتم نشر الجدول الكامل في وقت لاحق".

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