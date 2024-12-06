منافس الأهلي - الحرب العالمية غيرت اسمه.. بالميراس سر انتصارات البرازيل

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

بالميراس يتوج بلقب الدوري البرازيلي

حكايات عديدة في التاريخ والحاضر، وربما المستقبل، كتبها بالميراس البرازيلي منافس الأهلي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وقبل الصدام الثالث بين الناديين في غضون 4 سنوات، دعونا نتعرف قليلا على النادي الأنجح محليا في البرازيل.

تأسس بالميراس على يد مهاجرين إيطاليين تحت اسم "باليسترا إيطاليا" في 26 أغسطس 1914، وهو الاسم الذي لازمه حتى 14 سبتمبر 1942، والسبب كان الحرب العالمية الثانية.

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فكما نعرف، إيطاليا كانت من دول المحور رفقة ألمانيا واليابان، بينما أعلنت البرازيل انضمامها لجبهة الحلفاء التي ضمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بحلول هذه الفترة، وهنا كان على النادي التخلص من إرثه الإيطالي.

كذلك فاز بالميراس بأول بطولة عالمية للأندية على الإطلاق، وهي "كوبا ريو" التي أقيمت عام 1951.

فوق كل ذلك يملك بالميراس شرفا في بلاده لا يشاركه إياه إلا الغريم ساو باولو، إذ يتواجد لاعب واحد منهما على الأقل في كل تتويجات البرازيل، سواء بكؤوس العالم الـ 5 أو بالميداليتين الأولمبيتين الذهبيتين.

يملك بالميراس تميمتين، الأولى ببغاء صغير يُدعى "بيريكيتو"، والثانية خنزير يدعى "جوباتو".

لماذا؟ الببغاء هو التميمة الرسمية، ولكن في بطولة "كامبيوناتو باوليستا" عام 1986، قرر الجماهير اعتماد الخنزير "جوباتو" تميمة أخرى لهم، لدرجة أنه حتى حين تظهر التميمة الرسمية "بيريكيتو" يهتف الجماهير: "بوركو" التي تعني خنزير.

بكلمات أخرى صار الخنزير مفضلا للجماهير عن الببغاء، في معركة استمرت لـ 30 عاما، حتى انتصر صوتهم أمام إدارة النادي في 2016، لتعتمد "جوباتو" تميمة أخرى رسمية للنادي.

الأنجح محليا

بالميراس هو بطل كوبا ليبرتادوريس 3 مرات في تاريخه، عام 1999 و2020 و2021.

آخر نسختين في هذا السجل قاداه لمواجهة الأهلي مرتين على التوالي في كأس العالم للأندية، والأخيرة تحديدا كانت سبب تأهله إلى مونديال الأندية الأكبر في التاريخ والأول من نوعه.

أما الأولى فبفضلها واجه مانشستر يونايتد بطل دوري أبطال أوروبا 1999 في كأس إنتركونتيننتال بنظامه القديم الذي يشهد مباراة واحدة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية، وانتهت هذه المواجهة بفوز يونايتد 1-0 بهدف روي كين.

بالميراس أيضا بطل كوبا سود أمريكانا 2022، والدوري البرازيلي 12 مرة، وكأس البرازيل 4 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة، وهذا كان كافيا لجعله النادي الأنجح محليا في البرازيل.

النادي العريق عاد من الرماد مرتين، متوجا بلقب دوري الدرجة الثانية في البرازيل عامي 2003 و2013.

التاريخ المونديالي يتقاطع مع الأهلي

كما ذكرنا شارك بالميراس في كأس إنتركونتيننتال وخسره أمام مانشستر يونايتد عام 1999.

أما على صعيد مشاركاته في كأس العالم للأندية، فهذه هي الثالثة، ولا يتواجد بالميراس في هذا المحفل العالمي دون ملاقاة الأهلي.

التاريخ بين الفريقين صُنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

والآن يقع اللقاء الثالث في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد وقوع الأهلي وبالميراس معا في المجموعة الأولى رفقة بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

طريق البطولة

متصدر المجموعة الأولى سيلتقي في دور الـ 16 مع ثاني المجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

المتأهل من هذه المواجهة سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من أول المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي) وثاني المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي - تشيلسي - ليون المكسيكي - الترجي التونسي)

أما وصيف المجموعة الأولى فيتأهل إلى دور الـ 16 لملاقاة متصدر المجموعة الثانية (باريس - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل).

والفائز من هذه المواجهة يلتقي في ربع النهائي مع أول المجموعة الرابعة (فلامنجو - تشيلسي - ليون - الترجي) وثاني المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز - بنفيكا - أوكلاند).

كأس العالم للأندية بالميراس منافس الأهلي
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