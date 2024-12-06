فيفا: 4 معايير لجدول مباريات كأس العالم للأندية

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

شعار فيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن 4 معايير سيتم على أساسها وضع جدول كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وذكر فيفا في بيان له عن القرعة: "سيتم وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات كأس العالم للأندية ليشمل ملعب كل مباراة وتوقيت انطلاقها، بناءً على نتائج القرعة"

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وأوضح "سيتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل رياضية، وأخرى متعلقة بصحة اللاعبين، واعتبارات ذات صلة بتنقل الجماهير، ومواعيد البث حول العالم، على أن يتم نشر الجدول الكامل في وقت لاحق".

وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي, وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويلتقي الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك، يوم الأحد 15 يونيو 2025.

وأسفرت القرعة عن صداما عربيا بين الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي.

كما تواجد الهلال السعودي في المجموعة الثانية أمام ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

وجنبت القرعة وقوع فريقين من نفس البلد أو وقوع فريقين من نفس القارة (باستثناء أوروبا)، حيث ضمت 4 مجموعات فريقين من أوروبا، فيما تم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل الأمريكيين بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية.

كما جنبت القرعة فرق المستوى الثاني (إنتر - بروسيا دورتموند - تشيلسي - بورتو) من مواجهة الفرق الأوروبية المتواجدة في التصنيف الأول، لتصطدم بقية الفرق الأوروبية المتواجدة في المستوى الثاني يوفنتوس، وأتليتكو مدريد، وبنفيكا، وسالزبورج أمام نظرائهم الأوروبين في المستوى الأول.

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