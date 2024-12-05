الشناوي: تمنيت مواجهة ميسي.. وسنحاول الوصول لأبعد مدى بكأس العالم للأندية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

عبر محمد الشناوي قائد النادي الأهلي عن أمنيته بمواجهة ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي، وذلك قبل إجراء قرعة كأس العالم للأندية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الشناوي في تصريحات عبر صفحة النادي الرسمية: "القرعة متوازنة، الفرق الثلاثة كبار، وتمنيت مواجهة إنتر ميامي لوجود ميسي ولاعبين كبار"

وأضاف "لعبنا أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل، وكنا نتمنى مواجهة فرق كبيرة مثل إنتر ويوفنتوس، ولكن القرعة أوقعتنا أيضا أمام فرق كبرى"

وأكمل "فخورون بتواجد الأهلي في كأس العالم للأندية، ونشعر بقيمة الحدث الكبير، وعبور الدور الأول هو هدفنا"

وأتم "أمامنا فترة كبيرة على البطولة وبالتأكيد طموحنا هو الوصول لأبعد مدى، والأهلي يلعب أي بطولة للتتويج بها، لن أقول أننا سنحقق لقب كأس العالم للأندية، ولكن بقدر استطاعتنا سنحاول الوصول لأبعد مدى".

النادي الأهلي الذي تواجد في التصنيف الثالث، تواجد في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي من التصنيف الأول والمتواجد بصفته بطل كوبا ليبرتادورس 2021.

ومن التصنيف الثاني وقع بورتو في المجموعة، بعد تأهله ضمن فرق التصنيف الأوروبي.

وأخيرا تواجد من التصنيف الرابع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بعد فوزه بدرع المشجعين كأكثر الفرق جمعا للنقاط في الدوري الأمريكي قبل المراحل النهائية، ليتأهل عن البلد المضيف.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

جدول مباريات الأهلي

الأهلي × إنتر ميامي

15 يونيو - ملعب هارد روك

الأهلي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

الأهلي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

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